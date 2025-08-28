Мадам Урсула анансавала свой візіт на мяжу ЕС і Беларусі

Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Урсула фон дэр Ляен адправілася ў паездку па сямі краінах Еўрапейскага саюза, якія мяжуюць з Расіяй або Беларуссю. У рамках гэтага візіту яна запланавала наведаць межы з Беларуссю на тэрыторыі Польшчы і Літвы.

І што характэрна, гэты самы ўсходні фланг НАТА вырашыла асабіста праінспектаваць кіраўнік Еўракамісіі. 29 жніўня яна ў Латвіі, затым наведае Літву, Польшчу, Эстонію. У планах таксама Фінляндыя, Балгарыя і Румынія. У заяве Еўракамісіі ўсе гэтыя краіны называюцца "прыфрантавымі". Заяўленая мэта камандзіроўкі - умацаванне еўрапейскага адзінства перад тварам Расіі (падрабязнасці ў відэа).