Маючыя адбыцца перамовы лідараў Расіі і ЗША бударажаць Еўропу - баяцца застацца ў баку
Зяленскі сумесна з прадстаўнікамі еўрапейскіх краін ліхаманкава рыхтуецца да саміту лідараў Расіі і ЗША, спрабуючы не дапусціць страту Кіевам тэрыторый. Пра гэта паведамляе амерыканскае агенцтва Bloomberg.
Прэзідэнты Расіі і ЗША дамовіліся правесці перамовы 15 жніўня на Алясцы. Галоўная тэма - мір ва Украіне. Прапановы, што будуць абмяркоўвацца, могуць уключыць абмен тэрыторыямі і адмову Кіева ад уступлення ў НАТА.
У сваю чаргу лідары Францыі, Італіі, Вялікабрытаніі, Фінляндыі, Германіі, Польшчы, а таксама кіраўнікі Еўракамісіі выпусцілі сумесную дэкларацыю, у якой адзначылі, што еўрапейскія краіны гатовы працягваць аказваць Кіеву ваенную і эканамічную дапамогу. У Бруселі настойваюць на тым, што любая здзелка паміж ЗША і Расіяй павінна ўключаць ЕС і Украіну.