Маючыя адбыцца перамовы лідараў Расіі і ЗША бударажаць Еўропу - баяцца застацца ў баку

У сваю чаргу лідары Францыі, Італіі, Вялікабрытаніі, Фінляндыі, Германіі, Польшчы, а таксама кіраўнікі Еўракамісіі выпусцілі сумесную дэкларацыю, у якой адзначылі, што еўрапейскія краіны гатовы працягваць аказваць Кіеву ваенную і эканамічную дапамогу. У Бруселі настойваюць на тым, што любая здзелка паміж ЗША і Расіяй павінна ўключаць ЕС і Украіну.