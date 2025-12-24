Глядзець анлайнПраграма ТБ
Незвычайная з'ява: на поўдні Францыі пяты дзень ідзе бесперапынны праліўны дождж

У дэпартаментах поўдня Францыі назіраецца феномен, які атрымаў назву "міжземнаморскі эпізод". Тут ужо пяты дзень ідзе бесперапынны праліўны дождж. Сіноптыкі чакаюць, што да суботы, 27 снежня, ён не спыніцца.

У дзясятках гарадоў вуліцы аказаліся затоплены бурлівымі патокамі, а рэкі рэгіёна выйшлі з берагоў. Ахвяр, на шчасце, пакуль удалося пазбегнуць, аднак рэгіёну нанесены каласальны матэрыяльны ўрон.

Навукоўцы звязваюць феномен бясконцага ліўня з глабальным змяненнем клімату.

Разделы:

У свецеЕўропаЭкалогія