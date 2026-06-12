Партыя Пашыняна перамагла на выбарах у Арменіі

Аднак без скандалаў не абышлося. Так, у АБСЕ прызналі, што парламенцкія выбары прайшлі з парушэннямі. А апазіцыя ўжо назвала вынікі галасавання "абуральнай фальсіфікацыяй" і рыхтуе масавыя іскі ў суд. Цэнтрвыбаркаму нават давялося ануляваць вынікі на двух участках з-за грубых парушэнняў.

Пра тое, у якой атмасферы праходзіў падлік галасоў, красамоўна гаворыць той факт, што будынак ЦВК у Ерэване быў заблакіраваны сілавікамі, а ўзброенай паліцыі на вуліцах аказалася больш, чым звычайных грамадзян. У Ерэване праходзіць акцыя пратэсту прадстаўнікоў апазіцыйных сіл.