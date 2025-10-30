Глядзець анлайнПраграма ТБ
Польшча стварае новыя войскі на мяжы

Варшава зацвердзіла канчатковы варыянт кампанента аховы мяжы - гэта новая групоўка Войскаў тэрытарыяльнай абароны.

Яна будзе дзейнічаць у прымежных ваяводствах на ўсходзе рэспублікі. У ліку яе функцый - падтрымка памежнай службы ў крызісных сітуацыях і рэагаванне на так званыя гібрыдныя пагрозы, уключаючы нібы масавыя спробы пазапраўнага скрыжавання мяжы. Будзе створана 10 батальёнаў з добраахвотнікаў і рэзервістаў.

Разделы:

У свецеЕўропа