3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Польшча стварае новыя войскі на мяжы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Варшава зацвердзіла канчатковы варыянт кампанента аховы мяжы - гэта новая групоўка Войскаў тэрытарыяльнай абароны.
Яна будзе дзейнічаць у прымежных ваяводствах на ўсходзе рэспублікі. У ліку яе функцый - падтрымка памежнай службы ў крызісных сітуацыях і рэагаванне на так званыя гібрыдныя пагрозы, уключаючы нібы масавыя спробы пазапраўнага скрыжавання мяжы. Будзе створана 10 батальёнаў з добраахвотнікаў і рэзервістаў.