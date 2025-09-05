3.70 BYN
Польшча заклікала сваіх грамадзян пакінуць Беларусь
Варшава ідзе на абвастрэнне адносін з Мінскам - знешнепалітычнае ведамства суседняй краіны перасцерагло сваіх грамадзян ад паездак у Беларусь пасля затрымання беларускімі сілавікамі польскага грамадзяніна, якога падазраюць у шпіянажы.
Гжэгаж Гавел 1998 года нараджэння быў затрыманы ў Лепелі непасрэдна пры атрыманні ксеракопіі сакрэтнага дакумента, які датычыўся расійска-беларускіх вучэнняў "Захад-2025". Высветлена, што Гавел праз сацыяльныя сеткі завербаваў грамадзяніна Беларусі для збору закрытай ваеннай інфармацыі. Сабраныя звесткі ён перадаваў у Агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы. За гэтую работу паляк плаціў беларусу грашовую ўзнагароду.
Узбуджана крымінальная справа па артыкуле "шпіянаж".
Часоваму паверанаму ў справах Польшчы ў Беларусі ўручана нота пратэсту і ўказана на недапушчальнасць дзеянняў Варшавы, якія груба парушаюць прынцыпы добрасуседства і наносяць сур'ёзны ўрон двухбаковым адносінам.