Пратэст ля пасольства Малдовы ў Расіі - малдаване выказалі незадаволенасць рашэннем ЦВК сваёй краіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Грамадзяне Малдовы насупраць пасольствы краіны ў Расіі правялі акцыю ў абарону сваіх законных правоў.
Падставай таму служыць рашэнне ЦВК Малдовы адкрыць у Расіі ўсяго 2 выбарчыя участкі для галасавання на будучых парламенцкіх выбарах. Усяго за мяжой Кішынёў размесціць больш за 300 месцаў для галасавання.
Для параўнання, у Італіі для 250 тыс. малдаван, якія пражываюць там, будуць адкрыты 73 участкі. А для 350 тыс., якія жывуць у Расіі, усяго 2.
Такая ж сітуацыя назіралася восенню 2024 года на прэзідэнцкіх выбарах. Тады Кішынёў дазволіў прагаласаваць толькі 10 тыс. сваіх грамадзян у Расіі, для астатніх сотняў тысяч бюлетэні не далі.