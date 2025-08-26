Глядзець анлайнПраграма ТБ
Пратэст ля пасольства Малдовы ў Расіі - малдаване выказалі незадаволенасць рашэннем ЦВК сваёй краіны

Грамадзяне Малдовы насупраць пасольствы краіны ў Расіі правялі акцыю ў абарону сваіх законных правоў.

Падставай таму служыць рашэнне ЦВК Малдовы адкрыць у Расіі ўсяго 2 выбарчыя участкі для галасавання на будучых парламенцкіх выбарах. Усяго за мяжой Кішынёў размесціць больш за 300 месцаў для галасавання.

Для параўнання, у Італіі для 250 тыс. малдаван, якія пражываюць там, будуць адкрыты 73 участкі. А для 350 тыс., якія жывуць у Расіі, усяго 2.

Такая ж сітуацыя назіралася восенню 2024 года на прэзідэнцкіх выбарах. Тады Кішынёў дазволіў прагаласаваць толькі 10 тыс. сваіх грамадзян у Расіі, для астатніх сотняў тысяч бюлетэні не далі.

