Пратэст ля пасольства Малдовы ў Расіі - малдаване выказалі незадаволенасць рашэннем ЦВК сваёй краіны

Падставай таму служыць рашэнне ЦВК Малдовы адкрыць у Расіі ўсяго 2 выбарчыя участкі для галасавання на будучых парламенцкіх выбарах. Усяго за мяжой Кішынёў размесціць больш за 300 месцаў для галасавання.

Для параўнання, у Італіі для 250 тыс. малдаван, якія пражываюць там, будуць адкрыты 73 участкі. А для 350 тыс., якія жывуць у Расіі, усяго 2.