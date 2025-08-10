3.72 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Ракетная атака - у Газе загінулі журналісты Al Jazeera
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ізраіль прыцэльна ракетай атакаваў шацёр рэпарцёраў Al Jazeera ў Газе. Загінулі 7 чалавек, уключаючы 5 супрацоўнікаў арабскай тэлекампаніі, сярод іх два карэспандэнты і 2 аператары.
Прадстаўнікі ЦАХАЛ абвясцілі, што вайскоўцы вялі паляванне за тэрарыстам, які працаваў пад журналісцкім прыкрыццем, астатнія загінуўшыя аднесены да спадарожных страт.
Да гэтага моманту падчас канфлікту на тэрыторыі cектара Газа загінулі ўжо 237 журналістаў - гэта больш, чым ва ўсіх войнах, якія мелі месца пасля 1945-га, разам узятых.
Паміж тым Савет Бяспекі ААН правёў экстраннае пасяджэнне ў сувязі з планамі Ізраіля акупіраваць Газу. Выступоўцы асудзілі намеры афіцыйнага Тэль-Авіва, але прыняцце рэзалюцыі на гэты конт было заблакіравана ЗША.