Шатдаўн завершаны: Трамп падпісаў бюджэт урада
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Самы працяглы ў гісторыі Злучаных Штатаў шатдаўн завершаны, прэзідэнт Дональд Трамп падпісаў бюджэт урада ЗША. Новы законапраект забяспечыць фінансаванне ўрада да 30 студзеня 2026 года і дазволіць неадкладна аднавіць дзейнасць дзяржструктур.
За гэты час шатдаўн стаў самым маштабным за ўсю гісторыю ЗША і закрануў сотні тысяч работнікаў дзяржаўных структур. Кіраўнік Белага дома ацаніў страты ЗША ад 43 дзён прастою ў 1,5 трлн долараў, абвінаваціўшы ў гэтым дэмакратаў.