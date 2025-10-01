3.65 BYN
Шатдаун паўплываў на працу NASA і будзе каштаваць ЗША 400 млн долараў на дзень
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Шатдаун паралізаваў працу NASA. Аэракасмічнае агенцтва спыніла 80 % сваёй дзейнасці і адправіла ў неаплачаны водпуск больш як 15 тыс. супрацоўнікаў.
NASA працягне працу толькі па трох кірунках: падтрымка МКС, суправаджэнне спадарожнікаў і рэалізацыя месячнай праграмы "Артэміда". Гэты толькі пачатак крызісу.
Па ацэнках Бюджэтнага кіравання Кангрэса, кожны дзень шатдауна абыходзіцца бюджэту ЗША як мінімум у 400 млн долараў.
На гэтым фоне абвастраецца і ўнутраная палітычная турбулентнасць. Палітыкі вінавацяць адзін аднаго ў дапушчэнні крызісу. Дзяржсакратар ЗША Рубіа заявіў, што рашэнне дэмакратаў аб спыненні працы ўрада гаворыць аб слабасці Амерыкі на сусветнай арэне і пагрозе яе нацыянальнай бяспекі.