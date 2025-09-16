3.65 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Скандальны візіт і тупіковы альянс: чаму візіт Трампа не выратуе Стармера
Дональд Трамп зрабіў другі дзяржаўны візіт у Вялікабрытанію, гэтая паездка ўжо абрасла скандаламі.
Самалёт Трампа яшчэ па дарозе ў Вялікабрытанію ледзь не сутыкнуўся з пасажырскім рэйсам над Нью-Ёркам, інфармуе Bloomberg. На небяспечнае збліжэнне звярнуў увагу дыспетчар, які аддаў экіпажу каманду адкарэкціраваць курс, каб пазбегнуць сутыкнення.
У Лондане ж успыхнула шматтысячная акцыя пратэсту супраць візіту Трампа. Актывісты патрабавалі вызваліць Газу і перастаць узбройваць Ізраіль. Акрамя іншага, падчас наведвання Віндзарскага замка гаспадар Белага дома двойчы папляскаў па спіне караля Чарльза III, што лічыцца абуральным парушэннем каралеўскага этыкету.
Кабінет Кіра Стармера спадзяваўся выкарыстаць візіт Трампа ў Брытанію для адчайнай спробы выцягнуць саміх сябе з тупіковай сітуацыі, але, як паведамляе Washington Post, альянс ЗША і Вялікабрытаніі больш не адгрывае лідзіруючую ролю на сусветнай арэне на фоне глабальнага расколу і ўнутрыпалітычных скандалаў.