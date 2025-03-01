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Сусветная прэса падарвалася каментарыямі і высновамі пасля скандальнай сустрэчы Трапа з Зяленскім

Сусветная прэса падарвалася каментарыямі і высновамі пасля скандальнай сустрэчы Трапа з Зяленскім

Падзея, якая ўжо сапраўды ўвойдзе ў гісторыю, як самыя скандальныя перамовы, за якімі назіраў увесь свет. А менавіта - сустрэча Трампа і Зяленскага ў Белым доме.

Кіеўскі комік прывёз капітуляцыю, спрабаваў выпрасіць у абмен на здачу нацыянальных прыродных багаццяў хоць што-небудзь, але ў выніку здарыўся вялікі скандал: Зяленскі прадэманстраваў амерыканцам сцэнку "Гандаль на Прывозе". І падвергнуўся такой публічнай лупцоўцы, якой, пэўна, не было ў Белым доме ніколі (гл. у відэа).

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