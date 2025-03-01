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Сусветная прэса падарвалася каментарыямі і высновамі пасля скандальнай сустрэчы Трапа з Зяленскім
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Сусветная прэса падарвалася каментарыямі і высновамі пасля скандальнай сустрэчы Трапа з Зяленскімnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81767b52-5c22-46e6-88e6-2b6f6b3f88cb/conversions/ee2500ab-84bc-4224-93d4-358e8d9f0501-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81767b52-5c22-46e6-88e6-2b6f6b3f88cb/conversions/ee2500ab-84bc-4224-93d4-358e8d9f0501-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81767b52-5c22-46e6-88e6-2b6f6b3f88cb/conversions/ee2500ab-84bc-4224-93d4-358e8d9f0501-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81767b52-5c22-46e6-88e6-2b6f6b3f88cb/conversions/ee2500ab-84bc-4224-93d4-358e8d9f0501-xl-___webp_1920.webp 1920w
Падзея, якая ўжо сапраўды ўвойдзе ў гісторыю, як самыя скандальныя перамовы, за якімі назіраў увесь свет. А менавіта - сустрэча Трампа і Зяленскага ў Белым доме.
Кіеўскі комік прывёз капітуляцыю, спрабаваў выпрасіць у абмен на здачу нацыянальных прыродных багаццяў хоць што-небудзь, але ў выніку здарыўся вялікі скандал: Зяленскі прадэманстраваў амерыканцам сцэнку "Гандаль на Прывозе". І падвергнуўся такой публічнай лупцоўцы, якой, пэўна, не было ў Белым доме ніколі (гл. у відэа).