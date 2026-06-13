Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБліжні Ўсход

Сусветныя лідары вітаюць пагадненне паміж ЗША і Іранам

Дыпламатычны прарыў на Блізкім Усходзе атрымлівае маштабную міжнародную падтрымку. Генеральны сакратар ААН прывітаў гэты крок да міру і выказаў спадзяванне, што бакі падвояць намаганні па ўрэгуляванні канфлікту.

У сваю чаргу лідары Брытаніі, Францыі, Германіі і Італіі пацвердзілі гатоўнасць цалкам зняць эканамічныя санкцыі з Ісламскай Рэспублікі. Галоўнай і ключавой умовай адмены абмежаванняў стануць дакладныя крокі Ірана па згортванні сваёй ядзернай праграмы ў цесным супрацоўніцтве з МАГАТЭ.

У дакуменце падкрэсліваецца, што Тэгеран ніколі не павінен атрымаць ядзерную зброю.

Сусветныя рынкі ўжо адрэагавалі на навіну аб дээскалацыі: цана нафты маркі Brent маментальна ўпала больш чым на 4 % - ніжэй за 84 долары за барэль.

Разделы:

У свецеЕўропаБліжні ЎсходЗША