3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Сусветныя лідары вітаюць пагадненне паміж ЗША і Іранам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дыпламатычны прарыў на Блізкім Усходзе атрымлівае маштабную міжнародную падтрымку. Генеральны сакратар ААН прывітаў гэты крок да міру і выказаў спадзяванне, што бакі падвояць намаганні па ўрэгуляванні канфлікту.
У сваю чаргу лідары Брытаніі, Францыі, Германіі і Італіі пацвердзілі гатоўнасць цалкам зняць эканамічныя санкцыі з Ісламскай Рэспублікі. Галоўнай і ключавой умовай адмены абмежаванняў стануць дакладныя крокі Ірана па згортванні сваёй ядзернай праграмы ў цесным супрацоўніцтве з МАГАТЭ.
У дакуменце падкрэсліваецца, што Тэгеран ніколі не павінен атрымаць ядзерную зброю.
Сусветныя рынкі ўжо адрэагавалі на навіну аб дээскалацыі: цана нафты маркі Brent маментальна ўпала больш чым на 4 % - ніжэй за 84 долары за барэль.