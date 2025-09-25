TikTok пяройдзе пад кантроль бізнесу ЗША

ЗША бяруць TikTok пад свой кантроль: Трамп падпісаў указ аб перадачы кантрольнага пакета акцый папулярнага дадатку амерыканскім кампаніям.



Рашэнне стала прамым працягам нядаўніх перамоў са старшынёй КНР Сі Цзіньпінам. Кіраўнік Белага дома адзначыў удзячнасць за адабрэнне здзелкі. Але зараз дадатак будзе "цалкам кантралявацца амерыканцамі".



Паралельна з гэтым Трамп узмацняе эканамічны націск у свеце: з 1 кастрычніка ён уводзіць 100-працэнтныя пошліны на запатэнтаваныя фармпрэпараты, калі іх вытворцы не лакалізуюць вытворчасць у ЗША.



Таксама пад удар трапляюць цяжкія грузавікі, для іх 25-працэнтны тарыф. Мыты 50 % закрануць кухонныя шафы і мэблю для ваннай, 30 % - мяккую мэблю пры той жа ўмове - калі вытворчасць за мяжой.