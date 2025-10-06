3.68 BYN
Трамп адобрыў пастаўку ракет Tomahawk Украіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт ЗША прыняў рашэнне па пастаўцы ракет Tomahawk Кіеву. Трамп запэўніў, што не імкнецца да далейшай эскалацыі канфлікту ва Ўкраіне і дабавіў, што канчатковае адабрэнне залежыць ад таго, як Кіеў плануе выкарыстоўваць ракеты.
Раней прэзідэнт Расіі адзначыў, што "прымяняць Tomahawk без прамога ўдзелу амерыканскіх вайскоўцаў немагчыма, гэта будзе азначаць якасна новы этап эскалацыі, у тым ліку ў адносінах паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі".