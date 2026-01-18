3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Трамп анансаваў сустрэчы па пытанні Грэнландыі ў Давосе
У Давосе пройдзе шэраг сустрэч па пытанні Грэнландыі. Пра гэта прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў па выніках тэлефонных перамоў з генеральным сакратаром НАТА Маркам Рутэ. Пры гэтым ён падкрэсліў, што ад планаў на востраў не адмаўляецца.
На Грэнландыю Трамп нацэліўся з усёй сур'ёзнасцю. На коне вельмі многае. Самы вялікі востраў у свеце, калі ён стане часткай ЗША, то Штаты будуць другой па плошчы дзяржавай пасля Расіі. А калі дабавіць і Канаду, то першай. Усё гэта для кіраўніка Белага дома - не проста пытанне прэстыжу, а ролі ў гісторыі.
Як паведаміла агенцтва Bloomberg, на фоне канфлікту з ЗША дацкія ўлады вырашылі сёлета цалкам устрымацца ад удзелу ў форуме. Тым часам еўрапейскія лідары, якія прыехалі ў Давос, плануюць выкарыстаць сустрэчу, каб упэўніць Трампа не звяртацца да крокаў, якія пагражаюць адзінству і самому існаванню НАТА. Пра гэта выданню Politico заявілі некалькі еўрапейскіх дыпламатаў.