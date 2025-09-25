Глядзець анлайнПраграма ТБ
Трамп не плануе дамаўляцца з дэмакратамі, каб пазбегнуць шатдаўна

Адміністрацыя Трампа чакае, што шатдаўн здарыцца ўжо ў найбліжэйшую сераду, 1 кастрычніка, і не плануе перамоў з дэмакратамі для яго прадухілення, піша выданне "Палітыка" са спасылкай на крыніцу ў Белым доме.

Паведамляецца, што адміністрацыя мае намер прымусіць сваіх палітычных праціўнікаў "заплаціць высокую цану".

Трамп упэўнены, што грамадская думка ўскладзе віну за крызіс на дэмакратаў, і тыя неўзабаве вернуцца да перамоў на ўмовах рэспубліканцаў. Раней ён адмяніў сустрэчу з лідарамі дэмакратаў, заявіўшы, што іх патрабаванні па часовай бюджэтнай здзелцы з'яўляюцца "несур'ёзнымі".

