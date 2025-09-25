3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Трамп не плануе дамаўляцца з дэмакратамі, каб пазбегнуць шатдаўна
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Адміністрацыя Трампа чакае, што шатдаўн здарыцца ўжо ў найбліжэйшую сераду, 1 кастрычніка, і не плануе перамоў з дэмакратамі для яго прадухілення, піша выданне "Палітыка" са спасылкай на крыніцу ў Белым доме.
Паведамляецца, што адміністрацыя мае намер прымусіць сваіх палітычных праціўнікаў "заплаціць высокую цану".
Трамп упэўнены, што грамадская думка ўскладзе віну за крызіс на дэмакратаў, і тыя неўзабаве вернуцца да перамоў на ўмовах рэспубліканцаў. Раней ён адмяніў сустрэчу з лідарамі дэмакратаў, заявіўшы, што іх патрабаванні па часовай бюджэтнай здзелцы з'яўляюцца "несур'ёзнымі".
Фота ТАСС