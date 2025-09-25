3.64 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Трамп падпісаў указ аб смяротнай кары ў Вашынгтоне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Стала вядома аб нечаканым рашэнні Трампа. Прэзідэнт ЗША падпісаў указ аб аднаўленні смяротнай кары ў Вашынгтоне - упершыню з 57-га года. Дакумент узаконіць прымяненне вышэйшай меры пакарання ў акрузе Калумбія.
Трамп назваў смяротную кару "моцным інструментам папярэджання" і паабяцаў прымяняць яе да асоб, асуджаных за сумысныя забойствы. Мінюст ЗША дабіваецца пашырэння практыкі кар па ўсёй краіне, а не толькі ў сталіцы. Зараз смяротная кара легальная ў 27 амерыканскіх штатах.