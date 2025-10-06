Глядзець анлайнПраграма ТБ
Трамп пазітыўна ацаніў ход перамоў па сектары Газа

Прэзідэнт ЗША пазітыўна ацаніў дынаміку ў перамовах па сітуацыі ў сектары Газа. Дональд Трамп адзначыў "вельмі добрыя" вынікі - гатоўнасць руху ХАМАС да пагадненняў па ключавых аспектах.

Непрамыя перамовы паміж дэлегацыямі Ізраіля і ХАМАС пачаліся 6 кастрычніка ў Егіпце. Абмяркоўвалася арганізацыя палявых умоў для вызвалення заложнікаў і зняволеных. Перамовы працягнуцца 7 кастрычніка, афіцыйныя вынікі першага дня пакуль не паведамляюцца.

Раней кіраўніцтва ХАМАС абвясціла аб гатоўнасці выканаць умовы плана, прапанаванага Трампам. У адказ на гэту заяву амерыканскі прэзідэнт заклікаў Ізраіль неадкладна спыніць удары па сектары Газа.

