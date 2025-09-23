Трамп заявіў, што канфлікт ва Украіне яшчэ не хутка скончыцца

Пры гэтым лідар ЗША адзначыў, што ў Кіева існуе магчымасць вярнуцца да сваіх першапачатковых меж. Пра тое ж ён паведаміў у сваёй сацсетцы, згадаўшы таксама неабходнасць падтрымкі ЕС. У той жа час пра роль ЗША у гарантыях для Украіны пакуль гаварыць рана, сказаў амерыканскі прэзідэнт.

Трамп таксама заявіў, што краіны НАТА павінны збіваць расійскія самалёты, калі тыя зойдуць у паветраную прастору альянсу. Па словах гаспадара Белага дома, ЗША працягнуць пастаўляць зброю краінам НАТА, каб тыя распараджаліся ім па сваім меркаванні. Зрэшты, нягледзячы на рэзкую змену рыторыкі, заявы Трампа не варта ўспрымаць як добрыя навіны для Кіева, піша The Daily Telegraph. Замест таго каб узяць на сябе абавязацельствы па новай дапамозе Кіеву або ўзмацніць ціск на Расію, Трамп перадае ўсё ў рукі Еўропы і НАТА. У карысць гэтага меркавання гаворыць і той факт, што ЗША ўстрымаліся ад падтрымкі антырасійскай заявы Кіева і Еўрасаюза перад пачаткам Савбяса ААН.