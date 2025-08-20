3.69 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
ЦАХАЛ абвясціў аб мабілізацыі дадатковых 60 тыс. рэзервістаў
Ізраільская армія пачала наступленне на горад Газу: згодна з паведамленнямі вайскоўцаў, яны выйшлі на ўскраіны населенага пункта і ўпэўнена іх утрымліваюць.
Гэты наступ азначае змену стратэгічных мэт Тэль-Авіва: як абвешчана, зараз Ізраіль плануе акупіраваць як мінімум горад Газу, але, цалкам верагодна, і cектор Газа ў цэлым, каб устанавіць там новую адміністрацыю і, магчыма, выселіць палесцінцаў.
Вядома, што перамовы аб перасяленні арабскага насельніцтва з рэгіёна вядуцца адразу з шасцю афрыканскімі дзяржавамі. Наступ на Газу пачаўся з моцнага абстрэлу горада.
Да гэтага моманту колькасць загінуўшых на палесцінскіх тэрыторыях перавысіла 62 тысячы чалавек. Многія сталі ахвярамі голаду і несправакаваных расстрэлаў.
ЦАХАЛ абвясціў аб мабілізацыі дадатковых 60 тысяч рэзервістаў. Пад стрэльбу спрабуюць паставіць нават ортодоксов, што ўжо прывяло да сутыкненняў: у некалькіх рэгіёнах мелі месца сутычкі з вайскоўцамі, а мабілізацыйныя каманды былі збітыя і выгнаныя.