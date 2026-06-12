3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
ЦАХАЛ рыхтуецца да неадкладнай атакі пасля ўдараў па Ліване
Эскалацыя на Блізкім Усходзе. Ізраіль могуць атакаваць у найбліжэйшыя гадзіны, абвясцілі ў ЦАХАЛ. Армія ў стане павышанай гатоўнасці, дадалі ў Генштабе краіны.
Раней ізраільскія вайскоўцы стукнулі па раёне Дахія ў Бейруце. Ёсць загінуўшыя і параненыя. Ізраільскія СМІ пішуць, што ўказанні далі прэм'ер Нетаньяху і міністр абароны Кац.
Сцвярджаецца, што ўдары наносіліся па аб'ектах ліванскай "Хезбалы" у адказ на ранішнюю атаку. У Тэгеране ўжо папярэдзілі, што аднаўленне Ізраілем авіяўдараў па тэрыторыі Лівана можа сур'ёзна падарваць перагаворны працэс паміж ЗША і Іранам.
Адрэагаваў і прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Ён назваў атаку Тэль-Авіва малаважнай і бессэнсоўнай і панаракаў, што эскалацыя адбылася ў такі важны дзень, калі бакі так блізкія да заключэння мірнага пагаднення.
Раней шэраг СМІ паведаміў, што мемарандум аб пачатку вырашэння крызісу паміж ЗША і Іранам можа быць падпісаны ўжо сёння.
Пры гэтым агенцтва Fars сцвярджае, што Тэгеран пакуль не даў згоды. Як толькі стала вядома, Пуцін і Трамп правялі тэлефонную размову.