У Грэцыі масава эвакуіруюць людзей з-за распаўсюджвання лясных пажараў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Грэцыі, у прыгарадзе Афін, ідзе масавая эвакуацыя з-за імклівага распаўсюджвання лясных пажараў.
Яны ўспыхнулі яшчэ ў пятніцу, 8 жніўня, за 40 км ад сталіцы, але полымя рухаецца да горада. Сітуацыю пагаршае моцная спякота і вецер.
Барацьбу са стыхіяй вядуць сотні пажарных, да тушэння прыцягнулі верталёты. Але нават лакалізаваць агонь пакуль не атрымоўваецца.
У мясцовых СМІ пішуць аб адным загінуўшым і дзясятках пацярпелых, але афіцыйнай інфармацыі пакуль няма. Паводле заявы Нацыянальнай абсерваторыі ў Афінах, моцны вецер захаваецца як мінімум да панядзелка, 11 жніўня.