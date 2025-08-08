Ужо нават стаў вядомы парадак сустрэчы: у ёй не будуць удзельнічаць ні Зяленскі, ні прадстаўнікі еўрапейскіх краін, што, увогуле, канчаткова ператварае ўрэгуляванне ўкраінскага канфлікту выключна ў амерыкана-расійскую прэрагатыву.

Амерыканскія СМІ публікуюць шматлікія ўцечкі з Белага дома. Пакуль мяркуецца: перамір'е ва Украіне будзе аб'яўлена пасля таго, як Кіеў перадасць падкантрольную яму тэрыторыю Данбаса Расіі. Ужо затым пачнуцца перамовы па астатніх пытаннях: аб міжнародным прызнанні новых расійскіх тэрыторый, аб размарозцы сродкаў у замежных банках. Амерыканскія СМІ мяркуюць, што перамір'е можа быць аб'яўлена ўжо ў найбліжэйшыя тыдні, а праз некалькі месяцаў можна будзе гаварыць і пра мір. Аднак ёсць эксперты, якія лічаць дадзенае меркаванне залішне аптымістычным. Між тым, ужо сёння-заўтра пройдзе сустрэча прадстаўнікоў ЗША, ЕС і Украіны для абмеркавання тэм, якія будуць закранутыя падчас перамоў на Алясцы.