У Літве плануюць аб'явіць рэспубліканскае НЗ у сувязі з зацяжнымі дажджамі

У Літве ўлады маюць намер аб'явіць рэспубліканскае надзвычайнае становішча ў сувязі з зацяжнымі дажджамі.

У 6 рэгіянальных самакіраваннях ужо аб'яўлена надзвычайнае становішча. Аднак сяляне патрабуюць увесці рэспубліканскае НЗ. Гэта дазволіць прымаць скаардынаваныя меры супраць бедства ў маштабах усёй краіны.

Сітуацыю ўскладняе тое, што Літва засталася без урада. Ранейшы кабінет звольніўся, кандыдаты ў новы яшчэ абмяркоўваюцца. У такой сітуацыі чыноўнікам, зразумела, не да барацьбы з наступствамі стыхійнага бедства.