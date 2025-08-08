3.71 BYN
У Літве плануюць аб'явіць рэспубліканскае НЗ у сувязі з зацяжнымі дажджамі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Літве ўлады маюць намер аб'явіць рэспубліканскае надзвычайнае становішча ў сувязі з зацяжнымі дажджамі.
8 жніўня на поўнач краіны зноў абрынуліся ліўні і моцны град. З-за бясконцых ападкаў апынуліся падтопленыя пасевы ў сотнях фермерскіх гаспадарак.
У 6 рэгіянальных самакіраваннях ужо аб'яўлена надзвычайнае становішча. Аднак сяляне патрабуюць увесці рэспубліканскае НЗ. Гэта дазволіць прымаць скаардынаваныя меры супраць бедства ў маштабах усёй краіны.
Сітуацыю ўскладняе тое, што Літва засталася без урада. Ранейшы кабінет звольніўся, кандыдаты ў новы яшчэ абмяркоўваюцца. У такой сітуацыі чыноўнікам, зразумела, не да барацьбы з наступствамі стыхійнага бедства.