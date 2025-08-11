3.72 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
У Малдове хочуць распусціць блок "Перамога"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рэжым Маі Санду працягвае зачышчаць палітычнае поле напярэдадні парламенцкіх выбараў. Мінюст Малдовы плануе праз суд распусціць партыі блока "Перамога". Ужо пададзена іскавая заява супраць іншых партый.
Дакумент патрабуе прызнаць іх "правапераемнікамі" "Шор", якая ўжо забаронена ў краіне. Раней апазіцыйнаму блоку было адмоўлена ў рэгістрацыі для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах 28 верасня. Партыі, якія ўваходзяць у блок, таксама не могуць атрымаць дазвол на ўдзел у выбарах па асобнасці. Адзначым, што актывісты "Перамогі" рэгулярна ўдзельнічаюць у мітынгах, патрабуючы вызвалення кіраўніка Гагаузіі Яўгеніі Гуцул. Лідар блока Ілан Шор заклікае грамадзян да бестэрміновай акцыі пратэсту з 16 жніўня.