У Малдове хочуць распусціць блок "Перамога"

Дакумент патрабуе прызнаць іх "правапераемнікамі" "Шор", якая ўжо забаронена ў краіне. Раней апазіцыйнаму блоку было адмоўлена ў рэгістрацыі для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах 28 верасня. Партыі, якія ўваходзяць у блок, таксама не могуць атрымаць дазвол на ўдзел у выбарах па асобнасці. Адзначым, што актывісты "Перамогі" рэгулярна ўдзельнічаюць у мітынгах, патрабуючы вызвалення кіраўніка Гагаузіі Яўгеніі Гуцул. Лідар блока Ілан Шор заклікае грамадзян да бестэрміновай акцыі пратэсту з 16 жніўня.