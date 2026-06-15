3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
У Маскве адбіта масіраваная атака БПЛА: знішчана 60 украінскіх дронаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Адбіта буйнейшая ў 2026 годзе атака ўкраінскіх беспілотнікаў на Маскву. Сталічны рэгіён Расіі падвергнуўся беспрэцэдэнтнаму налёту: Сяргей Сабянін паведаміў аб 8 паслядоўных хвалях удараў.
Толькі падчас адбіцця адной з іх знішчылі адразу 25 ударных дронаў. Усяго ж збіта 60 беспілотнікаў. Адным з БПЛА быў пашкоджаны аб'ект на тэрыторыі нафтаперапрацоўчага завода. На месцы аператыўна ліквідавалі ўзгаранне. Пацярпелых у выніку інцыдэнту няма.
У мэтах бяспекі ў сталічных аэрапортах Дамадзедава, Шарамецьева і Унукава часова ўводзіліся абмежаванні на вылет і прыём паветраных суднаў.