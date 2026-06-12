3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
У Маскве выпала рэкордная колькасць ападкаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Моцныя ліўні затапілі Маскву - у горадзе выпала рэкордная колькасць ападкаў - у асобных раёнах зафіксавана каля 70 % ад месячнай нормы.
Непагадзь прыйшла ў расійскую сталіцу пасля некалькіх дзён 30-градуснай спякоты. Мноства аўтамабіляў апынулася ў вадзе, падтоплены таксама некаторыя гандлёвыя цэнтры і падземныя пераходы, залівае нават салоны аўтобусаў.
У асобных раёнах дажджы суправаджаліся градам. З-за моцнага ветру ў некаторых дварах паваліла дрэвы. Гарадскія службы працуюць ва ўзмоцненым рэжыме.