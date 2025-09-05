3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
У Парыжы прайшла антыўрадавая дэманстрацыя
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Парыжы прайшла антыўрадавая дэманстрацыяnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a60efb16-a7a9-41e1-9086-4201a57d760f/conversions/007f42f9-e197-4894-9b62-1eff69e93166-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a60efb16-a7a9-41e1-9086-4201a57d760f/conversions/007f42f9-e197-4894-9b62-1eff69e93166-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a60efb16-a7a9-41e1-9086-4201a57d760f/conversions/007f42f9-e197-4894-9b62-1eff69e93166-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a60efb16-a7a9-41e1-9086-4201a57d760f/conversions/007f42f9-e197-4894-9b62-1eff69e93166-xl-___webp_1920.webp 1920w
У Парыжы прайшла маніфестацыя за адстаўку Прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона і прэм'ер-міністра Францыі.
На масавую дэманстрацыю сабралося больш за тысячу чалавек. Яны прайшлі па вуліцах французскай сталіцы з плакатамі і флагамі краіны, скандзіравалі лозунгі "Макрона ў адстаўку" і "Не Еўропе".
Французы незадаволены палітыкай улад, якая спрыяе, на іх думку, росту дабрабыту толькі некаторых асоб і груп.
Абедзве палаты парламента вінавацяць у прыняцці ўсіх пагадненняў ЕС, "з-за якога Францыя апынулася ў цяперашнім становішчы".
Пратэстоўцы выступілі супраць падтрымкі кіеўскага рэжыму і за хутчэйшае ўрэгуляванне канфлікту ва Украіне.