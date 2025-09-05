Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

У Парыжы прайшла антыўрадавая дэманстрацыя

У Парыжы прайшла антыўрадавая дэманстрацыя

У Парыжы прайшла маніфестацыя за адстаўку Прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона і прэм'ер-міністра Францыі.

На масавую дэманстрацыю сабралося больш за тысячу чалавек. Яны прайшлі па вуліцах французскай сталіцы з плакатамі і флагамі краіны, скандзіравалі лозунгі "Макрона ў адстаўку" і "Не Еўропе".

Французы незадаволены палітыкай улад, якая спрыяе, на іх думку, росту дабрабыту толькі некаторых асоб і груп.

Абедзве палаты парламента вінавацяць у прыняцці ўсіх пагадненняў ЕС, "з-за якога Францыя апынулася ў цяперашнім становішчы".

Пратэстоўцы выступілі супраць падтрымкі кіеўскага рэжыму і за хутчэйшае ўрэгуляванне канфлікту ва Украіне.