У Тэль-Авіве пратэстуючыя патрабуюць спыніць ваенны канфлікт і заключыць здзелку з ХАМАС

У Тэль-Авіве шматтысячныя пратэсты супраць плана прэм'ера Ізраіля Нетаньяху - усталяваць кантроль над усёй тэрыторыяй сектара Газа.

Ізраільцяне патрабуюць спыніць ваенны канфлікт і заключыць здзелку з ХАМАС аб вызваленні заложнікаў. Зараз у Газе ўтрымліваюцца каля 50 чалавек.

У сапраўдны момант Армія абароны Ізраіля кантралюе каля 75 % тэрыторыі анклава. У рамках новага плана яна возьме пад кіраванне ўсе зоны, што засталіся.