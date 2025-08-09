3.71 BYN
У Тэль-Авіве пратэстуючыя патрабуюць спыніць ваенны канфлікт і заключыць здзелку з ХАМАС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Тэль-Авіве шматтысячныя пратэсты супраць плана прэм'ера Ізраіля Нетаньяху - усталяваць кантроль над усёй тэрыторыяй сектара Газа.
Ізраільцяне патрабуюць спыніць ваенны канфлікт і заключыць здзелку з ХАМАС аб вызваленні заложнікаў. Зараз у Газе ўтрымліваюцца каля 50 чалавек.
У сапраўдны момант Армія абароны Ізраіля кантралюе каля 75 % тэрыторыі анклава. У рамках новага плана яна возьме пад кіраванне ўсе зоны, што засталіся.