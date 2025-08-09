У ЗША на дом упаў метэарыт - ён аказаўся старэйшым за Зямлю

Метэарыт, які ўпаў на дом у ЗША, старэйшы за планету Зямля. Аб гэтым заявілі планетарныя геолагі, якія даследавалі фрагменты. Паводле іх слоў, метэарыт утварыўся 470 млн гадоў назад у поясе астэроідаў паміж Марсам і Юпітэрам.