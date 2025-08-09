3.71 BYN
У ЗША на дом упаў метэарыт - ён аказаўся старэйшым за Зямлю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Метэарыт, які ўпаў на дом у ЗША, старэйшы за планету Зямля. Аб гэтым заявілі планетарныя геолагі, якія даследавалі фрагменты. Паводле іх слоў, метэарыт утварыўся 470 млн гадоў назад у поясе астэроідаў паміж Марсам і Юпітэрам.
На Зямлю балід ляцеў з хуткасцю каля 1 км/с. Гэта як пераадолець за секунду 10 футбольных палёў. Пры гэтым само падзенне метэарыта, якое адбылося ў канцы чэрвеня ў амерыканскім штаце Джорджыя, з'яўляецца анамаліяй. Тады, нагадаем, асколак метэарыта прабіў дах у доме.
Падчас свайго палёту астэроід быў асабліва яркім, а таксама меў буйныя памеры.