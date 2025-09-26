Глядзець анлайнПраграма ТБ
У ЗША пашыраюцца пратэсты супраць міграцыйнай палітыкі Трампа

У ЗША людзі выходзяць на пратэсты супраць міграцыйнай палітыкі адміністрацыі прэзідэнта Дональда Трампа. У прыгарадзе Чыкага адбыліся сутыкненні паміж праціўнікамі міграцыйнай палітыкі і вайскоўцамі.

Па ўсёй Амерыцы зараз праходзяць рэйды, падчас якіх ажыццяўляюцца масавыя дэпартацыі: ахвярамі высылкі рэгулярна становяцца выпадковыя людзі.

Актывісты праваабарончых арганізацый ад пікетаў і мітынгаў усё часцей пераходзяць да акцый: на гэты раз штурм быў учынены на офіс іміграцыйнай службы ў мястэчку Брадв'ю. У адказ на спробы мітынгоўцаў спыніць спецаўтамабілі і вызваліць затрыманых спецназ адкрыў агонь з газавай зброі.

У шэраг гарадоў, дзе пратэсты асабліва маштабныя, была ўведзена нацгвардыя. Супрацьстаянне становіцца ўсё больш жорсткім, імкліва ператвараючыся ў грамадзянскую вайну.

