У ЗША пашыраюцца пратэсты супраць міграцыйнай палітыкі Трампа
У ЗША людзі выходзяць на пратэсты супраць міграцыйнай палітыкі адміністрацыі прэзідэнта Дональда Трампа. У прыгарадзе Чыкага адбыліся сутыкненні паміж праціўнікамі міграцыйнай палітыкі і вайскоўцамі.
Па ўсёй Амерыцы зараз праходзяць рэйды, падчас якіх ажыццяўляюцца масавыя дэпартацыі: ахвярамі высылкі рэгулярна становяцца выпадковыя людзі.
Актывісты праваабарончых арганізацый ад пікетаў і мітынгаў усё часцей пераходзяць да акцый: на гэты раз штурм быў учынены на офіс іміграцыйнай службы ў мястэчку Брадв'ю. У адказ на спробы мітынгоўцаў спыніць спецаўтамабілі і вызваліць затрыманых спецназ адкрыў агонь з газавай зброі.
У шэраг гарадоў, дзе пратэсты асабліва маштабныя, была ўведзена нацгвардыя. Супрацьстаянне становіцца ўсё больш жорсткім, імкліва ператвараючыся ў грамадзянскую вайну.