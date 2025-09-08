3.69 BYN
У ЗША прапанавалі ўрэзаць дапамогу Украіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Кангрэсе ЗША плануюць урэзаць дапамогу Украіне. З прапановай выключыць з абароннага бюджэту 600 млн долараў, прызначаных для Кіева, выступіла заканадавец Тэйлар Грын.
На яе думку, 175 млрд - гэта ўжо і так "досыць шчодра" для Украіны, і амерыканскія падаткаплацельшчыкі "больш не могуць дазволіць сабе фінансаваць замежныя войны".
Аднак саюзнікі НАТА ад сваіх мілітарысцкіх планаў адыходзіць не хочуць: 9 верасня ў брытанскай сталіцы адбудзецца чарговае пасяджэнне кантактнай групы "Рамштайн", дзе абмяркуюць далейшыя пастаўкі ўзбраенняў Кіеву. Генеральны сакратар альянсу ўжо накіраваўся ў Лондан.