У ЗША прапанавалі ўрэзаць дапамогу Украіне

У Кангрэсе ЗША плануюць урэзаць дапамогу Украіне. З прапановай выключыць з абароннага бюджэту 600 млн долараў, прызначаных для Кіева, выступіла заканадавец Тэйлар Грын.



На яе думку, 175 млрд - гэта ўжо і так "досыць шчодра" для Украіны, і амерыканскія падаткаплацельшчыкі "больш не могуць дазволіць сабе фінансаваць замежныя войны".