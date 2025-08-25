3.69 BYN
Удар Ізраіля па бальніцы ў Газе Нетаньяху назваў трагічным інцыдэнтам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Біньямін Нетаньяху назваў удары ЦАХАЛ па бальніцы ў Газе трагічным інцыдэнтам, дзе, паводле даных палесцінскага боку, загінулі 20 чалавек, у тым ліку медпрацаўнікі і журналісты.
Прэм'ер Ізраіля выказаў глыбокае шкадаванне і заявіў, што кіраўніцтва арміі праводзіць усебаковае расследаванне.
Адбылася і рэакцыя сусветных лідараў. Прэзідэнт ЗША выказаў шкадаванне і засведчыў, што не ведаў пра ўдар. Асудзіў атаку генсак ААН. Гутэрыш заклікаў да расследавання ўдараў, падкрэсліў важнасць абароны грамадзянскіх, медперсанала і журналістаў.
Выступіў з каментарыем і Парыж. Макрон назваў удар па бальніцы недапушчальным і заклікаў Ізраіль да выканання міжнароднага права.