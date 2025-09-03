3.70 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Украіна можа атрымаць ракеты вялікай далёкасці ад удзельнікаў "кааліцыі жадаючых"
вялікай далёкасці, заявіў брытанскі ўрад.
Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Кір Стармер падкрэсліў, што група ўзяла на сябе "непарушнае абавязацельства перад Украінай", падтрыманае прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам. Зараз краінам "неабходна пайсці яшчэ далей, каб аказаць націск на прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна".
"Кааліцыя жадаючых" і Зяленскі праводзяць перамовы па тэлефоне з Трампам. У аб'яднанні знаходзяцца каля 30 дзяржаў, а галоўныя каардынатары - гэта Францыя і Вялікабрытанія.
Паведамляецца, што спецпасланнік прэзідэнта ЗША Уіткаф пакінуў сустрэчу "кааліцыі жадаючых" ужо праз 20 хвілін пасля яе пачатку. Праўда, ён вярнуўся, калі тэлефанавалі Трампу.
Прэм'ер-міністр Іспаніі зусім не даляцеў на сустрэчу ў Парыж з-за паломкі самалёта.
У выпадку ўрэгулявання ўкраінскага крызісу разглядаюцца варыянты магчымай адпраўкі вайскоўцаў з краін кааліцыі ва Украіну.