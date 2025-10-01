3.65 BYN
3.01 BYN
3.54 BYN
Вашынгтон будзе перадаваць Украіне разведданыя і ракеты
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Дональда Трампа дала зялёнае святло на перадачу Украіне разведданых для ўдараў углыб Расіі.
Як паведамляе The Wall Street Journal, размова ідзе пра нафтаперапрацоўчыя заводы, трубаправоды і электрасеткі. Таксама Штаты просяць саюзнікаў па НАТА даць Украіне падобную падтрымку. Цэлллю удараў патэнцыйна павінны стаць аб'екты энергетычнай інфраструктуры.
Акрамя таго, амерыканцы разглядаюць магчымасць паставак Кіеву дальнабойных ракет. Рашэнне пра тое, якія менавіта пастаўкі могуць быць адобраны, пакуль не прынята.