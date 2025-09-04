3.70 BYN
З 12 кастрычніка 2025 года Еўропа ўзмацняе кантроль на межах
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Еўрасаюз пераходзіць на татальны лічбавы кантроль межаў - з 12 кастрычніка ўмовы ўезду для іншаземцаў зменяцца. Новая сістэма будзе аўтаматычна здымаць адбіткі пальцаў і сканіраваць твары ўсіх грамадзян краін, што не ўваходзяць у ЕС.
Звесткі будуць захоўвацца ў адзінай еўрапейскай базе і стануць даступныя пагранічным, паліцэйскім і разведвальным службам. Мэта - барацьба з нелегальнай міграцыяй і перавышэннем тэрмінаў знаходжання ў ЕС.
У будучыні гэта дазволіць аўтаматызаваць прапускны рэжым - прастаўленне штампаў у пашпартах будзе поўнасцю адменена.