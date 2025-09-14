3.63 BYN
Знойдзены ДНК-доказы па справе аб забойстве Кірка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Знойдзены ДНК-доказы, якія звязваюць падазронага 22-гадовага Тайлера Робінсана з забойствам амерыканскага кансерватыўнага актывіста Чарлі Кірка. Пра гэта заявілі ў ФБР.
Паводле звестак ведамства, генетычны матэрыял быў знойдзены на вінтоўцы і адвёртцы, узятых з месца злачынства.
Сёння ўлады штата Юта рыхтуюцца прад'явіць Робінсану афіцыйныя абвінавачанні ў забойстве. Яму можа пагражаць пажыццёвае зняволенне або смяротная кара.
На знойдзеных патронах былі выгравіраваны антыфашысцкія лозунгі, што ўказвае на ідэалагічны матыў злачынства і сувязь забойцы з "Антыфа".
На фоне расследавання Трамп заявіў аб магчымасці прызнання руху тэрарыстычнай арганізацыяй.