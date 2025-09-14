Глядзець анлайнПраграма ТБ
Знойдзены ДНК-доказы па справе аб забойстве Кірка

Знойдзены ДНК-доказы, якія звязваюць падазронага 22-гадовага Тайлера Робінсана з забойствам амерыканскага кансерватыўнага актывіста Чарлі Кірка. Пра гэта заявілі ў ФБР.

Паводле звестак ведамства, генетычны матэрыял быў знойдзены на вінтоўцы і адвёртцы, узятых з месца злачынства.

Сёння ўлады штата Юта рыхтуюцца прад'явіць Робінсану афіцыйныя абвінавачанні ў забойстве. Яму можа пагражаць пажыццёвае зняволенне або смяротная кара.

На знойдзеных патронах былі выгравіраваны антыфашысцкія лозунгі, што ўказвае на ідэалагічны матыў злачынства і сувязь забойцы з "Антыфа".

На фоне расследавання Трамп заявіў аб магчымасці прызнання руху тэрарыстычнай арганізацыяй.