3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
ЗША не выключаюць продаж Кіеву наступальнай зброі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дзяржсакратар ЗША Марк Рубіа не выключыў продаж Кіеву наступальных узбраенняў. Так ён пракаменціраваў заяву амерыканскага лідара Дональда Трампа з крытыкай Расіі па выніках перамоў з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім.
Палітык адзначыў, што ў Штатаў ёсць магчымасць і варыянты накладання дадатковых эканамічных выдаткаў на Маскву, калі гэта неабходна.
Пры гэтым палітык заявіў, што вайна ўсё роўна скончыцца за сталом перамоў. Але чым даўжэй яна доўжыцца, тым больш людзей памрэ, тым больш будзе разбурана.