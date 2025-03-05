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"Зяленскаму давяраць нельга". У ЗША зрабілі рэзкую заяву
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"Зяленскаму давяраць нельга". У ЗША зрабілі рэзкую заявуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9780cd2-85e1-43a8-adcd-cd5443f1e25a/conversions/5bfd77a9-0eac-40fe-9e12-c3f2c52a70b8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9780cd2-85e1-43a8-adcd-cd5443f1e25a/conversions/5bfd77a9-0eac-40fe-9e12-c3f2c52a70b8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9780cd2-85e1-43a8-adcd-cd5443f1e25a/conversions/5bfd77a9-0eac-40fe-9e12-c3f2c52a70b8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9780cd2-85e1-43a8-adcd-cd5443f1e25a/conversions/5bfd77a9-0eac-40fe-9e12-c3f2c52a70b8-xl-___webp_1920.webp 1920w
Былы саветнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа Стывен Бэнан у інтэрв'ю Sky News раскрытыкаваў Уладзіміра Зяленскага за яго паводзіны ў Белым доме. Пра гэта піша РІА Навіны.
На думку экс-саветніка, украінскі палітык справакаваў скандал з мэтай атрымаць амерыканскія гарантыі бяспекі.
"Яму не першы раз гаварылі, каб ён не згадваў гарантыі бяспекі. Таму што яны прадугледжваюць амерыканскіх салдат (ва Украіне - заўв. рэд.), а гэта ніколі не здарыцца", - падкрэсліў Бэнан.