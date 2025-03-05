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"Зяленскаму давяраць нельга". У ЗША зрабілі рэзкую заяву

"Зяленскаму давяраць нельга". У ЗША зрабілі рэзкую заяву

Былы саветнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа Стывен Бэнан у інтэрв'ю Sky News раскрытыкаваў Уладзіміра Зяленскага за яго паводзіны ў Белым доме. Пра гэта піша РІА Навіны.

На думку экс-саветніка, украінскі палітык справакаваў скандал з мэтай атрымаць амерыканскія гарантыі бяспекі.

"Яму не першы раз гаварылі, каб ён не згадваў гарантыі бяспекі. Таму што яны прадугледжваюць амерыканскіх салдат (ва Украіне - заўв. рэд.), а гэта ніколі не здарыцца", - падкрэсліў Бэнан.