ЭКА для беларусак: у краіне пашыраюць магчымасці правядзення працэдуры
Аўтар:Дар'я Рачко
На гэтым тыдні ў Палацы Незалежнасці абмяркоўваўся праект указа "Аб правядзенні экстракарпаральнага апладнення". Прэзідэнт Беларусі завастрыў увагу на важнасці працэдуры - яна павінна адпавядаць самым перадавым тэхналогіям. Пазначыў кіраўнік дзяржавы і галоўны прынцып: зрабіць усё, як хоча жанчына.
У краіне з 2021 года падаецца першая спроба ЭКА бясплатна за кошт дзяржавы. Скарыстацца могуць сямейныя пары пры наяўнасці медыцынскіх паказанняў. Пры гэтым жанчыне павінна быць да 40 гадоў. Новы праект указа прадугледжвае магчымасць атрымаць другую бясплатную спробу да 49 гадоў. Акрамя таго, скарыстацца працэдурай змогуць і адзінокія жанчыны.