Переговоры на Аляске глазами белорусского журналиста. Часть 9: Самолет, небо, отель

"Виктория, вы научились бегать?" - рядом поднимается по трапу Павел Зарубин.

Конечно, я быстро учусь. Впереди 11 часов перелета. Я не спала двое суток, была на ногах. Если займу два-три места, мне удастся поспать в самолете. За этой райской возможностью я и рванула из автобуса к трапу.

Залетаем в салон, я тащу только рюкзак. Моя задача - занять места себе и оператору. На нем - наши чемоданы. Я ввинчиваюсь в салон, забрасываю рюкзак и сумку на сиденья. По крайней мере, мы точно вытянем ноги. Уже хорошо.

Я нежно полюбила этот Ил-96. Меня ждут еда, 11 часов без связи, возможно, сон. Коллега из российского пула отдает мне свою подушку. Мы почти сроднились за эти сутки, передавая друг другу воду или раздавая интернет. Мне нравится этот вайб командировочного братства. И совершенно не волнуют бытовые неурядицы.

Везде, где есть минута, я пишу эти заметки, сохраняю впечатления, заново переживаю каждый момент. В самолете пишу тоже.

Мы потеряли где-то сутки, не могу ни найти их, ни вспомнить. Спали за трое суток часа четыре, периодически подрываясь от звонка телефона или от громкого рабочего разговора коллег здесь же, за занавеской, в спортзале Анкориджа.

Мы бежали, снимали, выходили в прямой эфир, снова бежали. Это лучшее время в жизни - когда ты настолько погружен в работу и становишься свидетелем истории!

Единственное, что я купила на Аляске, - это 5 сим-карт с безлимитным интернетом, чтобы выходить в прямой эфир. Вот такие сувениры из США )))

***

Спустя двое с половиной суток после вылета в эту командировку - я впервые принимаю горячий душ в субботу поздно вечером в гостинце в Москве. Затем и вовсе наполняю ванную. Витаю в своих мыслях в невесомости в воде минут 20. Открываю слив. Вместе с водой уходит мой джетлаг.

Благодарю небо и коллег, которые взяли на себя работу по сбору материала на итоговую программу в Минске. Выдыхаю. Снова и снова пишу эти заметки, вспоминая каждую мелочь. Это - чистая кристально звенящая история в ее концентрированном виде. И я - ее часть.