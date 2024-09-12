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Женщина-водитель угодила под поезд, нетрезвая пара прогуливалась посреди проезжей части - обзор ДТП
Борисовский р-н
Смертельное ДТП в Борисовском районе - женщина-водитель пыталась проехать ж/д пути на красный и угодила под поезд. По данным ГАИ, 61-летняя жительница райцентра за рулем "Volkswagen" при пересечении железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора, не предоставила преимущество составу. От столкновения водитель погибла на месте происшествия.
Минск
Не пропустил и угодил в аварию водитель "Киа" в Минске. ДТП произошло сегодня на столичной улице Голодеда. Установлено, что автомобилист выезжая с двора столкнулся с "Опелем" на главной. Впрочем, никто в аварии не пострадал. Повреждения получили лишь авто.
Солигорск
И еще авария с водителем, который не предоставил преимущество. В Солигорске автомобиль "Мазда" столкнулся с "Ауди". Как отметили в ГАИ, виновник водитель первого авто. Во время поворота налево, он не пропустил встречный автомобиль. После ДТП пассажира "Ауди" отправили в больницу для обследования.
Минск
В столице машина выехала на красный и устроила аварию. По предварительной информации, сегодня утром пенсионер на "Skoda", проехал перекресток на запрещающий сигнал. Как итог - столкновение с "Мерседесом". Последнее авто от удара вылетело на тротуар. Обошлось без пострадавших.
Лида
В Лиде пострадал пешеход. Сообщается, что водитель "Ситроена" наехал на мужчину. Пенсионер переходил дорогу по зебре. После столкновения он получил различные травмы и был госпитализирован в больницу.
Орша
Нетрезвая пара гуляла по ночной Орше прямо по дороге - помощь инспекторов ГАИ была кстати. Сотрудники дорожной милиции заметили двух пешеходов, 51- летних мужчину и женщину, которые шли по проезжей части, без каких либо опознавательных знаков. Заметить их было весьма трудно - пришлось увести с дороги и провести беседу. Оказалось, что оба пьяны. За свои похождения придется заплатить штраф.
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