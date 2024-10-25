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Комитет по всемирной продовольственной безопасности осудил односторонние ограничительные меры
Ограничительные меры или набившие оскомину санкции решительно осудил Комитет по всемирной продовольственной безопасности.
В Риме завершила работу 52-я сессия организации, в которую входит 141 страна. И они вдруг поняли, что применение односторонних санкций есть грубое нарушение международного права и Устава ООН (на что неоднократно указывала Беларусь).
Однако Запад (хоть и в ущерб себе) продолжает вести экономическую войну против развивающихся стран. Вот и теперь, несмотря на голос коллективного разума, единственная страна, которая отказалась присоединиться к решению, - Штаты.
На протяжении целого ряда лет белорусские дипломаты на самых различных площадках поднимали проблему санкций в отношении нашей страны и их влияния на мировую торговлю, рассказал постоянный представитель Беларуси при ФАО Кирилл Петровский.
По его словам, в Риме они проводили тоже эту работу. "Нельзя сказать, чтобы дело сначала шло легко, - отметил он. - На начальном этапе нас поддерживала небольшая группа стран, в отношении которых, как и в отношении Беларуси, тоже были введены санкции. Приходилось рассказывать, приходилось объяснять, приходилось цитировать решения США и ЕС, рассказывать про запрет Литвы на транзит белорусских удобрений, объяснять, как это влияет на покупателей по всему миру".
Кирилл Петровский напомнил, что в 2023 году Комитет по всемирной продовольственной безопасности смог принять только очень дипломатичную формулировку о том, что международные торговые пути продовольствием и удобрениями нужно держать открытыми. В 2024 году дело пошло совершенно иначе.
Кирилл Петровский, постоянный представитель Беларуси при ФАО:
Предложение со ссылкой на "Пакт во имя будущего" указать на недопустимость применения односторонних экономических мер, принимаемых не в соответствии с международным правом или Уставом ООН, т.е. санкции, было поддержано абсолютным большинством стран.
"Страны Запада пытались, как обычно, сопротивляться. Великобритания предложила вспомнить прошлогоднее решение о необходимости сохранения торговых путей открытыми. Соединенные Штаты говорили, что "Пакт во имя будущего" принят в контексте и нельзя вырывать отдельные тезисы из него. Но Комитет по всемирной продовольственной безопасности их не поддержал. Решение было принято. И только одна страна, Соединенные Штаты Америки, отказалась его поддержать", - констатировал он.
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