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Тбилиси надеется вступить в ЕС

Грузия все еще надеется стать членом ЕС к 2030 году. Об этом заявил премьер страны. По словам Кобахидзе, к этому времени республика будет самой подготовленной среди стран-кандидатов. Комментируя требования европейских лидеров отозвать принятые в Грузии законы об иноагентах и о запрете пропаганды ЛГБТ, политик заявил, что грузинской стороне для отзыва этих законов необходимы аргументы, которые оппоненты не предоставляют.

В Вильнюсе заявляют, что путь Грузии в ЕС закрыт. Литовский президент заявил, что настаивает на большом международном расследовании выборов в грузинский парламент. Он уверен, что Россия вмешалась в процесс волеизъявления, тем самым помешав прийти к власти прозападным партиям.

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