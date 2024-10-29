Тбилиси надеется вступить в ЕС

Грузия все еще надеется стать членом ЕС к 2030 году. Об этом заявил премьер страны. По словам Кобахидзе, к этому времени республика будет самой подготовленной среди стран-кандидатов. Комментируя требования европейских лидеров отозвать принятые в Грузии законы об иноагентах и о запрете пропаганды ЛГБТ, политик заявил, что грузинской стороне для отзыва этих законов необходимы аргументы, которые оппоненты не предоставляют.