Абласныя "Дажынкі-2025" прымаюць Лельчыцы

"У гэты дзень мы ўшаноўваем хлебаробаў і добра ведаем, што за калонкамі лічбаў у зводках з палёў стаіць тытанічная праца вяскоўцаў. У кожным сабраным зярнятку - часціца вашай душы, прафесіяналізму і цярпення. Гомельская зямля штогод робіць значны ўнёсак у хлебны каравай краіны. Вось і ў гэтым годзе, нягледзячы на раннюю пасяўную кампанію і дажджлівае лета, палі ўбраныя, свіраны загружаны, перапрацоўчыя прадпрыемствы забяспечаны сыравінай. Гэта галоўная ацэнка працы аграпрамысловага комплексу вобласці, лепшая ўзнагарода за вашы намаганні".