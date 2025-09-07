3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Ад 1 да 8 тыс. т збожжа: героі беларускага жніва б'юць асабістыя рэкорды
Аўтар:Ілья Цвяткоў
Прафесіяналы аграрыі, механізатары і вадзіцелі справіліся са сваёй важнай справай. Яны выконвалі задачу па гарантаванні харчовай бяспекі Беларусі, нягледзячы на асаблівасці клімату аграсезона 2025 года, і перавезлі тысячы тон збожжа.
І гэта ў першую чаргу заслуга кожнага хлебароба-героя. Ад 1 да 8 тыс. т намалоту - такія персанальныя рэкорды на жніве гэтага года. Гэта беларускія героі ўборачнай-2025.
Яны змагаліся за кожнае зярнятка без дакладнага графіка, пры святле сонца і месяца, каб сабраць агульны каравай амаль 9 млн т збожжа з улікам рапсу, а гэта практычна па тоне золата палёў на кожнага беларуса (падрабязнасці ў відэа).