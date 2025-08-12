3.72 BYN
Аграрыі Нясвіжскага раёна дапамогуць крупскім хлебаробам убраць збожжа
Аўтар:Аляксандра Гойтан
З клопатам пра кожны колас і наш агульны каравай. У Мінскай вобласці перадавікі дапамагаюць калегам-хлебаробам убраць збожжа. Гэта экіпажы, якія завяршылі жніво на палях сваіх гаспадарак.
Ініцыятыву губернатара Мінскай вобласці Аляксея Кушнарэнкі падтрымалі аграрыі Нясвіжскага раёна.
13 жніўня ў 6 гадзін раніцы калона з 10 камбайнаў у суправаджэнні экіпажаў ДАІ і МНС адправілася з Нясвіжскага раёна ў Крупскі. Увесь маршрут складае 250 кіламетраў. Адлегласць немалая, бо раён не суседні, далёкі. Але чужога хлеба не бывае, тут важная дапамога кожнага. Бо місія сабраць кожны колас з палёў - адказная і вельмі важная (падрабязнасці ў відэа).