Беларусь і Расія сумесна створаць спадарожнік звышвысокай разрознасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ўмацоўваецца і касмічнае супрацоўніцтва на прасторы СНД. У Мінску адбылося пасяджэнне Міждзяржаўнага савета па космасе. Абмеркавалі ключавыя кірункі: спадарожнікавае забеспячэнне, дыстанцыйнае зандзіраванне Зямлі, фундаментальныя касмічныя даследаванні, а таксама падрыхтоўку кадраў у інтарэсах галіны.
Асаблівая ўвага - стварэнню спадарожніка звышвысокай разрознасці сумесна з Расіяй. Высокая дэталізацыя карцінкі дазволіць эфектыўна вырашаць задачы ў сельскай гаспадарцы, экалогіі і горадабудаўніцтве.
Развіццё касмічнай дзейнасці - важны крок для ўмацавання навукова-тэхнічнага патэнцыялу краін - удзельніц СНД.