Беларускія аграрыі намалацілі амаль 8,5 млн т збожжа з улікам рапсу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Брэсцкая вобласць упершыню ў гісторыі намалаціла 1,5 млн тон збожжа без уліку кукурузы і рапсу. Мільённы рубеж пераадолеў Гомельскі рэгіён.
Каравай на 29 жніўня важыць 8 млн 499 тыс. тон збожжа разам з рапсам. На рахунку Мінскай вобласці 2 млн 150 тыс. тон, Гродзенскай - 1 млн 695 тыс., Магілёўскай - 1 млн 153 тыс. і Віцебскай - 822 тыс. тон. Неасвоеных плошчаў са збожжавымі і зернебабовымі па краіне ўсяго 8 %. Сярэдняя ўраджайнасць вышэй за леташнюю на 8,5 ц/га. Харчовага збожжа ў кошт дзяржзаказа пастаўлена 606 тыс. тон, гэта 87 % ад плана.
Бульбы на самыя смачныя дранікі накапана ўжо больш чым 42 тыс. тон. Сярэдняя ўраджайнасць вышэйшая за леташнюю на 77 ц/га.